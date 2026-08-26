Владимир Кириченко

Поединок бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) с первым номером рейтинга WBO во втором полулегком весе филиппинцем Чарли Суаресом (19-0, 11 КО) еще не финализирован. Об этом сообщает The Ring.

Отмечается, что 38-летний Ломаченко может получить право на бой с победителем объединительного боя Наваррете – Фостер, если победит Суареса в своем возвращении на ринг.

О решении Ломаченко возобновить карьеру стало известно в мае. В последний раз 38-летний украинец выходил на ринг весной 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.

37-летний Суарес в 2025 году претендовал на титул чемпиона WBO – провел поединок с Эмануэлем Наваррете. Тогда бой остановили из-за рассечения у чемпиона, и Наваррете признали победителем по очкам на момент остановки.

Однако видеоповтор показал, что рассечение возникло после удара Суареса, а это означало, что именно он должен был победить. В итоге бой признан несостоявшимся.

Ранее стало известно, когда и где состоится объединительный бой в новом дивизионе Ломаченко.