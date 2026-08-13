«Дело в мастерстве». В команде Хейни вспомнили победу над Ломаченко
Отец и тренер Девина снова взялся за старое
Ломаченко и Хейни / Фото - Yahoo
Билл Хейни, отец и тренер обладателя титула WBO в полусреднем дивизионе американца Девина Хейни (33-0, 15 КО), вспомнил победу сына над бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).
«Дибо против Хай-тека.
Кто-то скажет, что дело в размере. Я знал, что дело в мастерстве».
В мае 2023 года Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей.
Напомним, Василий принял решение возобновить карьеру. Его следующим соперником станет филиппинец Чарли Суарес.