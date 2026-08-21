Владимир Кириченко

Поединок между обладателем титулов IBF и WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (40-2-1, 33 КО) и чемпионом WBC О'Шаки Фостером (25-3, 12 KO) пройдет 24 октября в Сан-Антонио. Об этом сообщил журналист и инсайдер Дэн Рафаэль.

По информации источника, бой состоится на арене Frost Bank Center. Ранее сообщалось, что боксеры встретятся на арене Alamodome в том же городе.

News: Per source, the Emanuel Navarrete-O’Shaquie Foster 130 unification fight soon to be official for Oct. 24 will take place at the Frost Bank Center in San Antonio. Top Rank initially had the Alamodome on hold for the date but has made the change. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) August 19, 2026

Эмануэль завоевал титул IBF в феврале этого года, когда победил техническим нокаутом в 10-м раунде Эдуардо Нуньеса (29-2, 27 КО).

Фостер, в свою очередь, в мае одержал победу решением большинства судей над Рэймондом Фордом (18-2-1, 8 KO).

Ранее президент WBO Густаво Оливьери сообщил, что поединок между Наваррете и Фостером передан на рассмотрение Чемпионского комитета организации.