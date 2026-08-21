Стало известно, когда и где состоится объединительный бой в новом дивизионе Ломаченко
На кону поединка будут стоять три титула
Поединок между обладателем титулов IBF и WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (40-2-1, 33 КО) и чемпионом WBC О'Шаки Фостером (25-3, 12 KO) пройдет 24 октября в Сан-Антонио. Об этом сообщил журналист и инсайдер Дэн Рафаэль.
По информации источника, бой состоится на арене Frost Bank Center. Ранее сообщалось, что боксеры встретятся на арене Alamodome в том же городе.
Эмануэль завоевал титул IBF в феврале этого года, когда победил техническим нокаутом в 10-м раунде Эдуардо Нуньеса (29-2, 27 КО).
Фостер, в свою очередь, в мае одержал победу решением большинства судей над Рэймондом Фордом (18-2-1, 8 KO).
Ранее президент WBO Густаво Оливьери сообщил, что поединок между Наваррете и Фостером передан на рассмотрение Чемпионского комитета организации.