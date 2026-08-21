Бывший чемпион мира в двух дивизионах Теофимо Лопес (22-2, 13 КО) провел пресс-конференцию перед поединком с обладателем титула WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).

Цитирует Лопеса BadLeftHook.

«Что вообще кто-то из вас сделал в этом спорте, чтобы даже иметь право об этом говорить? Я победил Ломаченко, когда никто не хотел с ним драться. Он был №1 рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории – выше Канело, выше Кроуфорда, выше всех них. Вы пришли после этого и поздравили меня. Вы все фанаты. Все вы – фанаты. А теперь я дерусь за своих фанатов. Кто является лучшим соперником Шакура в его резюме? Я.

Я думаю, что всем вам нужно вернуться к реальности. Я возвращаюсь с жаждой мести, и я серьезно это говорю. И первым я приду именно за тобой. Ты будешь моим Иудой, потому что я всегда знал, как ты на самом деле ко мне относишься, но всегда был добр к тебе, потому что у меня большое сердце».