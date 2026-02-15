Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон подтвердил, что его поединок против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера всё-таки состоится.

По словам Тайсона, инициатором боя стал именно Мейвезер, а сам Майк не имел никаких сомнений относительно согласия на такой вызов. Слова приводит TMZ Sports.

Да, это произойдет. Черт возьми, да, это произойдет! Думаешь, я бы от такого отказался?! Я занимался своими делами! Это он бросил мне вызов! Майк Тайсон

Точной даты боя пока нет.

