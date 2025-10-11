Владимир Кириченко

Самсон Левкович, менеджер чемпиона WBC в первом среднем весе американца Себастьяна Фундоры (23-1-1, 15 KO), для ESPN рассказал, когда его клиент вернется в ринг.

«Фундора вернется в январе 2026 года».

Себастьян травмировал руку, поэтому его бой против Кита Турмана не состоится 25 октября.

Фундора и Турман должны были возглавить шоу PBC on Prime на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Из-за этого главное событие вечера, вместе с титульным боем между О’Шаки Фостером и Стивеном Фултоном, будет перенесено на другую дату.

Представители PBC заявили, что надеются как можно скорее назначить новую дату.