Менеджер Фундоры рассказал, когда его клиент вернется на ринг
В 2025 году фанаты не увидят американца
около 2 часов назад
Себастьян Фундора / Фото - Yahoo
Самсон Левкович, менеджер чемпиона WBC в первом среднем весе американца Себастьяна Фундоры (23-1-1, 15 KO), для ESPN рассказал, когда его клиент вернется в ринг.
«Фундора вернется в январе 2026 года».
Себастьян травмировал руку, поэтому его бой против Кита Турмана не состоится 25 октября.
Фундора и Турман должны были возглавить шоу PBC on Prime на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Из-за этого главное событие вечера, вместе с титульным боем между О’Шаки Фостером и Стивеном Фултоном, будет перенесено на другую дату.
Представители PBC заявили, что надеются как можно скорее назначить новую дату.