Фундора о возможном бое со Спенсом: «Это большой поединок, и я готов»
Себастьян отметил, что готов на 100% к любому сопернику
около 1 часа назад
Чемпион WBC Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) в интервью Boxing Scene заявил, что до сих пор заинтересован в поединке с Эрролом Спенсом (28-2, 22 КО).
Конечно, я хочу этот бой. Это большой, очень большой поединок. Жаль, что он не состоялся, но я сохраняю позитив и готов на сто процентов к любому противнику. Знаете что, я надеюсь, что этот бой всё-таки состоится. Это великолепный поединок. Я считаю Спенса отличным боксером, так что посмотрим, что будет дальше.
