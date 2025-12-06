Известный журналист и инсайдер Дэн Рафаэль для Boxing News поделился мыслями о желании обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) провести бой против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Думаю, Усик хочет соперника с большим именем. Я с уважением отношусь к Деонтею Уайлдеру, но на этом этапе его карьеры, если он каким-то образом не сможет нанести удачный удар правой, то для меня это легкий бой для Усика. Потому что Деонтей уже не тот, каким был когда-то. Он все еще опасен, как я уже говорил, только если сможет нанести удачный удар, но он уже не наносит их.

Я смотрел его последний бой, в котором он вернулся после долгого перерыва и тяжелого поражения нокаутом. Он выглядел лучше, чем в предыдущих боях, но он также дрался с соперником гораздо более низкого уровня. Это не был запоминающийся бой. Он сделал свою работу, но в некотором смысле это было трудно смотреть. Ты думаешь: «Ладно, он просто уже не тот, каким был». И я не говорю это, чтобы быть злым или жестоким. Я люблю Деонтея, но это просто показывает, сколько лет продолжается его карьера, сколько ударов он пропустил, и те бои с Тайсоном Фьюри, чувак, украли у него несколько лет карьеры или жизни.

Поэтому я думаю, что Усик просто видит возможность боя с громким именем – это его захватывает, он может сделать из этого довольно большой бой. Они говорили о том, чтобы, возможно, провести бой в Соединенных Штатах. Я должен сказать, что Усик, учитывая то, чего он добился, безусловно, имеет право выбрать соперника, которого он хочет. Я думал, что бой с Вордли был бы очень интересным. Это был бы поединок, в котором он все еще был бы фаворитом, который бы собрал большую публику в Великобритании, за которым было бы интересно наблюдать.

Мне кажется, что Вордли на этом этапе своей карьеры намного лучший соперник, чем Деонтей Уайлдер. И я не видел какой-то необычайно яркой разницы с точки зрения интереса фанатов, общественного интереса или финансовых составляющих. Поэтому я был немного разочарован, что ты так усердно работаешь, чтобы стать абсолютным чемпионом, а потом просто отказываешься от титула WBO.

Бывает, когда бойцы отказываются от титула, потому что обязательная защита — это бой против соперника, который его не заслуживает, и есть гораздо больший бой, которого хочет публика или трансляторы. Но это не тот случай».