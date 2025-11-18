Вордлі отреагировал на отказ Усика от чемпионского титула WBO
Британец не ожидал такого подарка
около 4 часов назад
Фабио Вордли / Фото - Sky Sports
Новоявленный обладатель титула WBO в супертяжелом дивизионе британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) отреагировал на то, что он стал чемпионом мира в хевивейте.
«И новый...».
Напомним, украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) отказался от титула WBO, благодаря чему Фабио получил полноценный титул.
Уордли получил статус временного чемпиона, досрочно победив Джозефа Паркера – в 11-м раунде судья остановил поединок.