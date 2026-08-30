Стало известно о состоянии Итаумы после поражения от Хрговича.
Британский боксер находится дома
Представитель промоутерской компании Queensberry Promotions сообщил о состоянии здоровья британского супертяжа Мозеса Итаума (14-1, 12 КО) после поражения от Филипа Хрговича (21-1, 16 КО). Слова приводит BoxingScene.
С Мозесом всё в порядке. Вчера вечером он вышел из больницы после обследования и сейчас уже дома со своей семьёй.
Хргович победил Итаума техническим нокаутом. В девятом раунде рефери остановил бой за секунду до того, как угол британца выбросил белое полотенце.