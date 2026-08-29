Итаума перевесил Хрговича накануне поединка, драка едва не произошла за пределами ринга.
Британский проспект психологически не выдержал
Итаума и Хргович / Фото - Sky Sports
Британский супертяжеловес Мозес Итаума (14-0, 12 КО) и хорватский супертяжеловес Филип Хргович (20-1, 15 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.
После нее Итаума толкнул своего соперника, и дело чуть было не дошло до драки.
Бой пройдет 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне. На кону - вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.
Для 21-летнего Итаумы это будет первый бой после победы над Джермейном Франклином. 34-летний Хргович последний раз выходил на ринг в мае, когда победил Дэйва Аллена.
Результаты взвешивания:
Мозес Итаума – 109,6 кг
Филип Хргович – 107,1 кг
Напомним, Хргович в очном поединке пригрозил Итауме убийством.