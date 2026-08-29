Владимир Кириченко

Британский супертяжеловес Мозес Итаума (14-0, 12 КО) и хорватский супертяжеловес Филип Хргович (20-1, 15 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.

После нее Итаума толкнул своего соперника, и дело чуть было не дошло до драки.

Бой пройдет 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне. На кону - вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Для 21-летнего Итаумы это будет первый бой после победы над Джермейном Франклином. 34-летний Хргович последний раз выходил на ринг в мае, когда победил Дэйва Аллена.

Результаты взвешивания:

Мозес Итаума – 109,6 кг

Филип Хргович – 107,1 кг

TENSIONS HAVE BOILED OVER! 🤯



Moses Itauma and Filip Hrgovic CLASH at the weigh in ahead of their IBF heavyweight title fight tomorrow night on DAZN 😳 pic.twitter.com/OUpGv5tiwQ — Ring Magazine (@ringmagazine) August 28, 2026

Напомним, Хргович в очном поединке пригрозил Итауме убийством.