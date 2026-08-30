Лузан завоевала золото чемпионата мира-2026 в каноэ-одиночке на 200 метров
Для украинки это вторая награда на турнире
Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала золото чемпионата мира-2026 по гребле на байдарках и каноэ. Она одержала победу в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
Лузан финишировала с результатом 44,40 секунды, опередив канадку Софию Дженсен на 0,50 секунды. Третье место заняла представительница США Невин Гаррисон.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночки. 200 м.
1. Людмила Лузан (Украина) – 44.40 с
2. София Дженсен (Канада) +0.50
3. Невин Гаррисон (США) +0.54
Это вторая награда Лузан на турнире 2026 года после серебра в каноэ-двойке с Анастасией Рыбачок на дистанции 500 метров.