Президент Шахтера Ринат Ахметов обратился к украинским шахтёрам по случаю их профессионального праздника.

«Дорогие друзья!

Сегодня я, прежде всего, хочу сказать вам спасибо.

Шахтёрский труд никогда не был лёгким. Но уже тринадцатый год вы работаете в условиях войны – с постоянной тревогой за близких, с новыми рисками и испытаниями.

Враг делает всё, чтобы оставить наши дома без света и тепла. Поэтому каждая шахта, что работает, каждая добытая тонна угля – это вклад не только в экономику, но и в энергетическую устойчивость Украины. Это свет и тепло в домах украинцев.

Я точно знаю, что за вашим трудом стоят не только профессионализм и опыт. За ним стоит сила характера. Шахтёрский характер – это не громкие слова. Это то, что вы ежедневно доказываете своими поступками. Это ответственность за свою работу и за людей рядом. Готовность, несмотря на все испытания, продолжать работать – ради своих семей и ради своей страны.

Спасибо каждому из вас за вашу работу и за каждую смену. За то, что не отступаете перед трудностями. За то, что помогаете Украине устоять.

Низкий поклон вашим коллегам, которые сегодня защищают Украину в рядах Вооружённых Сил. Мы гордимся ими и ждём их возвращения домой.

Особые слова благодарности – нашим ветеранам, которые после службы возвращаются в родные коллективы и продолжают работать. Спасибо вам за стойкость и за то, что ваш опыт и знания остаются важной частью совместной работы.

Благодарю женщин, которые в годы войны освоили новые профессии и взяли на себя важную и сложную работу на шахтах. Это заслуживает огромного уважения.

Желаю вам безопасных смен и крепкого здоровья. Пусть рядом будут родные и близкие. Пусть те, кого сегодня ждут с фронта, как можно скорее вернутся домой. И пусть в Украине наступит справедливый и продолжительный мир.

С праздником! С Днём шахтёра!

С глубоким уважением

Ринат Ахметов».