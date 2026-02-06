Шакур ответил на вызов Хейни провести очный бой
Стивенсон решил оставить угрожающее послание
около 1 часа назад
Шакур Стивенсон / Фото - Yahoo
Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) отреагировал на вызов, брошенный ему соотечественником, обладателем титула WBО в полусреднем дивизионе Девином Хейни (33-0, 15 KO).
После победы Стивенсона в поединке против Теофимо Лопеса Хейни заявил, что хочет сразиться с ним в ближайшем будущем. В ответ Шакур намекнул, что Хейни не следует разбрасываться такими словами.
«Будь осторожен со своими желаниями. Просто всё может сбыться».
Напомним, WBC лишила Стивенсона титула чемпиона в легком весе.