Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) отреагировал на вызов, брошенный ему соотечественником, обладателем титула WBО в полусреднем дивизионе Девином Хейни (33-0, 15 KO).

После победы Стивенсона в поединке против Теофимо Лопеса Хейни заявил, что хочет сразиться с ним в ближайшем будущем. В ответ Шакур намекнул, что Хейни не следует разбрасываться такими словами.

«Будь осторожен со своими желаниями. Просто всё может сбыться».

Be careful what you ask for things might just happen https://t.co/k8MrZ1fphZ — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) February 5, 2026

Напомним, WBC лишила Стивенсона титула чемпиона в легком весе.