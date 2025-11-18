Олег Гончар

Официальное лицо, знакомое с позицией Александра Усика (24-0, 15 КО), сообщило BoxingScene, что отказ от пояса WBO был исключительно деловым, бизнес-решением.

Санкционирующий орган WBO получает 3% от гонораров чемпионов, поэтому WBO не слишком огорчился, так как считает, что вскоре появится новый чемпион в супертяжелом весе, который будет чаще защищать их титул. Усику же нужно провести еще три защиты поясов, что могло бы сказаться на доходах организации.

После отказа Усика полноценный титул WBO получил Фабио Вардли, а 20-летний Мозес Итаума в настоящее время занимает первое место в рейтинге WBO и считается главным проспектом дивизиона.

Напомним, ранее Усик прокомментировал отказ от титула WBO.