Президент WBO Густаво Оливьери прокомментировал отказ обладателя титулов WBA, WBC, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) от пояса организации.

«Чемпион из чемпионов.

WBO выражает глубокое уважение, восхищение и благодарность Александру Усику – непобежденному двукратному абсолютному чемпиону мира по версии WBO, бойцу, который заслужил и олицетворяет каждое право, привилегию и честь, связанные с титулом WBO Super Champion. Его карьера является одной из самых выдающихся и исторических в современной эпохе бокса.

Для WBO – большая честь иметь такого чемпиона, как Усик, как на ринге, так и вне его. Усик олицетворяет высокое мастерство, дисциплину, честность и патриотизм. Он является гордостью украинского народа и настоящим мировым амбассадором бокса.

Мы принимаем и уважаем его решение освободить титул WBO Super Champion в супертяжелом весе. Это не прощание, а – как отмечала его команда – уважительная пауза. Двери WBO всегда останутся открытыми для Александра Усика и его команды.

Мы отправляем самые теплые пожелания Александру, его семье и всей его команде в будущих личных и профессиональных делах. Его место в истории WBO – и глобальном наследии бокса – навсегда обеспечено».