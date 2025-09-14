Статистика ударов боя Кроуфорд – Альварес: Канело провел больше силовых панчей
Теренс уничтожил своего соперника джебами
Канело и Кроуфорд / Фото - DAZN
Новоявленный абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) одержал победу над бывшим лидером этого веса Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
Кроуфорд победил Канело единогласным решением – 116-112, 115-113, 115-113.
Кроуфорд нанес 534 удара против 338 у Канело. Также Теренс попадал чаще: 115 против 99.
Теренс выбросил 45 джебов против 16 у Сауля.
Альварес провел больше силовых ударов – 83 против 70.
Статистика ударов боя:
