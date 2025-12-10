Стивенсон о Лопесе: «Он делает много ошибок, я лучше»
Чемпион WBC в легком весе уверен в своем превосходстве
около 3 часов назад
Шакур Стивенсон
Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) в эфире DAZN Boxing поделился мыслями о чемпионе WBO в первом полусреднем Теофимо Лопесе (22-1, 13 КО).
По словам Стивенсона, Лопес делает много ошибок. При этом, Шакур считает Теофимо отличным бойцом, у которого много слабых мест в его технике.
«Я вижу это, и я не могу сказать вам, в чем эти пробелы. Да, он отличный боец, но я лучше него».
Напомним, 31 января Лопес проведет бой против Стивенсона.
