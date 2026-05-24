Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на победу украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Слова владельца столичного футбольного клуба передает пресс-служба бело-синих.

Уважаемый Александр! Искренне поздравляю Вас с очередной победой на боксерском ринге - защитой титула чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке против Рико Верховена.

Ваше трудолюбие, настойчивость и невероятная сила духа являются источником вдохновения для украинского народа. Ваши бои неизменно собирают наших соотечественников у экранов, а каждая Ваша победа объединяет украинцев и дарит позитив, столь необходимый в эти непростые времена.

В поединке с Рико Верховеном Вы показали настоящий бойцовский дух и характер. Несмотря на все трудности, Вы доказали, что готовы к любому вызову и Вам не страшен любой соперник.

От имени всей динамовской семьи благодарю Вас, Александр, за замечательные эмоции и желаю Вам одержать ещё не одну победу, прославляя нашу Родину на весь мир.