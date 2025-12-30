Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен для The Ring поделился мыслями о возможном поединке между двумя бывшими чемпионами мира в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

«Тайсон нокаутирует его. Я знаю, что он нокаутирует его.

Я буду полагаться на то, что он мощный панчер. Я буду полагаться на то, что Эй Джея нетрудно ударить, и что он будет биться против боксера, против настоящего бойца. Мощного бойца, который имеет мощный удар и хороший подбородок. Тайсон хорошо восстанавливается.

Вы сами это видели. Он был на полу, и когда вы думали, что все закончено, он вставал, возвращался и выигрывал бои. Он это делал. Эй Джей уязвим. Я так же уверен в его победе в бою с Эй Джеем, как и тогда, когда с ним бился Дэниел Дюбуа».