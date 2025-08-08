Тайсон назвал боксера, который превосходит Флойда Мейвезера
Легендарный американский боксер считает, что это – Шугар Рэй Робинсон
около 2 часов назад
Легендарный американский боксер Майк Тайсон высказался по поводу вечных споров о том, кто является лучшим боксером всех времен — Флойд Мейвезер или Шугар Рей Робинсон.
Тайсон отдал должное Мейвезеру, но предпочтение отдал Робинсону.
Флойд — замечательный боец, не поймите меня неправильно. Но послушайте: у Шугара Рея Робинсона было 47 боев, он проиграл только один, а затем выиграл 78 боев подряд. Не говорите мне, что он [Мейвезер] — лучший с 50 победами и нулем поражений. Это, безусловно, круто, но — нет.
