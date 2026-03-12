Тайсон назвал топ-5 боксеров современности, бои которых ему нравятся
Места для Александра Усика в этом списке не нашлось
13 минут назад
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал пятерых современных боксеров, за боями которых ему больше всего нравится наблюдать. Слова приводит журнал The Ring.
Мне нравятся Шакур Стивенсон, Кейшон Дэвис, Наоя Иноуэ и Джермалл Чарло. И я не могу забыть о мексиканском монстре Давиде Бенавидесе.
