Промоутер Ф'юрі высказался о возможной трилогии с Усиком
Промоутер прокомментировал возможность третьего поединка между украинцем и британцем
около 1 часа назад
Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о возможном третьем бое между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO).
По словам Уоррена, оба боя между Усиком и Фьюри были зрелищными и вызвали большой интерес у фанатов бокса. Слова приводит Sky Sports.
Все хотят этот бой. Усик и Фьюри провели два классных поединка, и я бы смотрел их целыми днями. И Тайсон хочет снова выйти на Усика. Он несколько раз говорил об этом.
23 мая Усик проведет бой против кикбоксера Рико Верховена, тогда как Фьюри 11 апреля должен встретиться на ринге с Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO).
