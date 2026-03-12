Денис Седашов

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о возможном третьем бое между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO).

По словам Уоррена, оба боя между Усиком и Фьюри были зрелищными и вызвали большой интерес у фанатов бокса. Слова приводит Sky Sports.

Все хотят этот бой. Усик и Фьюри провели два классных поединка, и я бы смотрел их целыми днями. И Тайсон хочет снова выйти на Усика. Он несколько раз говорил об этом. Фрэнк Уоррен

23 мая Усик проведет бой против кикбоксера Рико Верховена, тогда как Фьюри 11 апреля должен встретиться на ринге с Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO).

