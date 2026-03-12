Аргентина и Испания сыграют Финалиссиму на Сантьяго Бернабеу
Игру перенесли из Дохи
около 1 часа назад
Матч Финалиссимы между Аргентиной и Испанией состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде, сообщает COPE.
Игру перенесли из Дохи из-за военных действий на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства Катара. Первоначально матч должен был пройти 27 марта на стадионе Лусайл.
Аргентинская сборная предпочитала другую локацию, однако большинство крупных арен на выбранную дату уже были забронированы.
11 марта делегация организаторов проверила готовность Сантьяго Бернабеу.
Киевское дерби, непростые битвы для Шахтера и Полесья. Где смотреть 20-й тур УПЛ.