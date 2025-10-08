Денис Седашов

Легенда тяжеловесного бокса Майк Тайсон прокомментировал силу удара Джейка Пола (12-1, 7 КО) накануне его скандального поединка с Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО). Слова приводит secondsout.

Я не очень хорошо помню тот бой, как-то немного выключился. Помню только, что после первого раунда следующее, что вспоминается — Джейк как-то кланялся, и это всё, что я помню. Майк Тайсон

Боксер добавил, что на следующий день после встречи с Полом у него болело всё тело:

Моё тело очень болело — грудь, живот, всё остальное. Майк Тайсон

Джейк Пол готовится к своему второму поединку в 2025 году — выставочному бою с действующим чемпионом WBA в легком весе «Танком» Дэвисом. Бой продлится десять раундов и состоится 14 ноября на арене Kaseya Center в Майами.

