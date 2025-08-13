Тайсон против Хьюи? Чисора назвал идею для семейного поединка
Дерек хочет, чтобы на ринг вышли братья
около 1 часа назад
Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) считает, что Хьюи Фьюри (29-3, 16 КО) и его брат Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) должны встретиться на ринге. Слова приводит World Boxing News.
Я думаю, что он должен драться со своим двоюродным братом, почему бы и нет? У Тайсона с дядей дела пошли плохо, так почему бы не драться с двоюродным братом?
СТурки Аль аш-Шейх работает над организацией боя Фьюри – Джошуа.