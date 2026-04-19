Британский супертяж Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) очертил свои дальнейшие планы на конец карьеры и дал понять, каких поединков он жаждет больше всего. После победы над арсланбеком махмудовым «Цыганский король» заявил, что не намерен выходить в ринг против Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

По информации Boxingnewsonline, Фьюри не рассматривает бой с Дюбуа как приоритетный вариант. Вместо этого главными целями британца остаются поединок против Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), а также возможный реванш с украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Ночью 12 апреля Тайсон Фьюри вернулся на ринг после паузы. Соперником британца стал россиянин арсланбек махмудов. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе полностью контролировал ход боя и не оставил оппоненту реальных шансов.

По итогам двенадцати раундов Фьюри одержал убедительную победу единогласным решением судей — 120:108, 120:108, 119:109. Этот успех стал для британца важным шагом в контексте возможных крупных поединков в будущем.