Тебя победил Усик – мне неинтересно с тобой драться. Фьюри отказался от боя с жертвой украинца
Против какого супертяжеловеса не состоится бой «Цыганского короля»?
около 1 часа назад
Британский супертяж Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) очертил свои дальнейшие планы на конец карьеры и дал понять, каких поединков он жаждет больше всего. После победы над арсланбеком махмудовым «Цыганский король» заявил, что не намерен выходить в ринг против Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).
По информации Boxingnewsonline, Фьюри не рассматривает бой с Дюбуа как приоритетный вариант. Вместо этого главными целями британца остаются поединок против Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), а также возможный реванш с украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).
Ночью 12 апреля Тайсон Фьюри вернулся на ринг после паузы. Соперником британца стал россиянин арсланбек махмудов. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе полностью контролировал ход боя и не оставил оппоненту реальных шансов.
По итогам двенадцати раундов Фьюри одержал убедительную победу единогласным решением судей — 120:108, 120:108, 119:109. Этот успех стал для британца важным шагом в контексте возможных крупных поединков в будущем.
