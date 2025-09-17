Олег Гончар

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) поделился планами относительно поединка с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО) в интервью Ring Magazine.

Лопес уверен, что бой состоится в начале 2026 года и станет одним из крупнейших событий в боксе.

По его словам, оба боксера стремятся к этому противостоянию, и нет причин, которые могли бы помешать. Лопес отметил, что поединок будет захватывающим благодаря сочетанию их техники, скорости и силы.

«Один из нас — правша, другой — левша. Что вам еще нужно?» Теофимо Лопес

