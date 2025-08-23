Шакур рассказал, при каких условиях проведет бой против бывшего соперника Джервонты
У Стивенсона есть другая договорённость
около 1 часа назад
Шакур Стивенсон / Фото - Yahoo
Обладатель титула WBC в легком дивизионе американец Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) поделился мыслями о возможном поединке против обладателя титула WBA во втором полулегком весе своего соотечественника Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО).
«Ламонт готовился к реваншу, поэтому он проведет промежуточный бой, а потом встретится со мной в начале года.
Но это только если Теофимо не примет бой».
12 июля Шакур одержал победу над временным чемпионом WBC Уильямом Сепедой.
Напомним, Шакур и Роуч договорились о бое.
Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес и Шакур хотят провести очную дуэль.