Обладатель титула WBC в легком дивизионе американец Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) поделился мыслями о возможном поединке против обладателя титула WBA во втором полулегком весе своего соотечественника Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО).

«Ламонт готовился к реваншу, поэтому он проведет промежуточный бой, а потом встретится со мной в начале года.

Но это только если Теофимо не примет бой».