Олег Гончар

Бывший чемпион мира Заб Джуда поделился мыслями о потенциальном поединке между чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО) и обладателем титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом (22-1, 13 КО), сообщил портал MillCity Boxing.

«С Шакуром не шутят. Так? Он продает «Матрицу, часть третья», понимаешь, о чем я?» Заб Джуда

Джуда отметил, что Стивенсон разберет Лопеса благодаря своему стилю, ведь попасть по Шакуру практически невозможно. Заб признал Теофимо хорошим бойцом, но считает, что его стиль уязвим для Шакура.

Ранее Лопес анонсировал, что бой с Шакуром запланирован на начало 2026 года.