Сергей Разумовский

Легендарный украинский боксер Александр Усик рассказал о своих впечатлениях после визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Украинский чемпион поделился эмоциями в социальных сетях, поблагодарив за приглашение, гостеприимство и теплый прием. Усик подчеркнул, что для него было важно получить возможность лично пообщаться с президентом Соединенных Штатов.

Встреча с президентом Соединенных Штатов в Белом доме. Спасибо за приглашение, гостеприимство и теплый прием. Спорт действительно объединяет людей, укрепляет уважение и соединяет культуры. Я искренне ценю возможность встретиться и пообщаться лично. Александр Усик

Кроме встречи с Дональдом Трампом, Усик также встретился в США с известным бойцом смешанных единоборств Илией Топурией. Ранее спортсмен был чемпионом UFC, однако после поединка с Джастином Гейджи потерял свой статус.

Для Топурии бой против Гейджи стал особенно болезненным, поскольку он потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Несмотря на встречу с Усиком и поддержку со стороны звездного украинского боксера, избежать неудачного результата в октагоне ему не удалось.