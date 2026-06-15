Сергей Разумовский

ФИФА может позволить президенту США Дональду Трампу принять участие в праздновании команды-победительницы чемпионата мира-2026 во время церемонии награждения. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, в ФИФА не возражают против возможного отступления от традиционного протокола церемонии. Обычно трофей чемпионата мира остается на специальном постаменте, после чего капитан команды-победительницы забирает его и несет к партнерам на подиум.

Однако на этот раз организация может предоставить Трампу особую роль. Сообщается, что президенту США уже дали понять: ФИФА хотела бы, чтобы именно он вручил Кубок мира сборной, которая станет победителем турнира.

Кроме того, по данным источников, руководящий орган мирового футбола оставил Трампу право самостоятельно определить, где он будет находиться во время церемонии награждения. Это может означать, что президент США появится непосредственно на подиуме рядом с командой-чемпионом.

Инсайдеры в Белом доме считают, что Трамп, скорее всего, выберет именно такой вариант. Подобная ситуация уже была во время финала Клубного чемпионата мира-2025 между Челси и ПСЖ, когда он находился рядом с победителями во время празднования.

Финал чемпионата мира-2026 состоится в США. Ожидается, что на решающем матче также будут присутствовать представители Мексики и Канады, которые вместе с Соединенными Штатами являются странами-хозяйками турнира.

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