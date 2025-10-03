Олег Гончар

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прокомментировал свою победу над экс-чемпионом Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО), сообщает The Ring.

«Я знал, что побежу его. План, как победить Канело Альвареса, уже существовал». Теренс Кроуфорд

Кроуфорд отметил, что изучил стили, которые создавали Альваресу проблемы, и использовал свои преимущества. По его словам, плана, как победить самого Кроуфорда, никогда не существовало, что придавало ему уверенность.

Напомним, Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей, поднявшись на две весовые категории для этого боя.