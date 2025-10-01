Де Ла Хойя назвал Мейвезера сильнее Кроуфорда
«Золотой Мальчик» признал, что Флойд был более искусным и техническим боксером
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Легендарный боксер и ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался о сравнении между Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) и Флойдом Мейвезером. Слова приводит Seconds Out.
По словам «Золотого мальчика», его бывший соперник Мейвезер превосходит действующего чемпиона и считается более техническим бойцом.
Кроуфорд — скорее боец-боксер, тогда как Мейвезер — чистый боксер. Но Мейвезер намного сильнее. По моему мнению, технически он лучший боец.
