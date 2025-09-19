Олег Гончар

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли поделился мыслями об абсолютном чемпионе во втором среднем весе Теренсе Кроуфорде (42-0, 31 КО), призывая его выбрать соперника без гарантированного преимущества над ним, сообщает Boxing News 24.

«Как называется бой, в котором ты точно знаешь, что выиграешь? Скажите правду. А как называется бой, в котором ты не уверен, что выиграешь? Чудо. Эй, «Бад», давай попробуем организовать чудо-бой. Кто это может быть? Кто станет для него тем чудом?». Тімоті Бредлі

Эти слова прозвучали после победы Кроуфорда над Саулем Альваресом единогласным решением судей. Брэдли, который ранее прогнозировал успех Терренса в этом поединке, теперь советует искать вызовы.

Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом в трех дивизионах. Ему предлагают бой с Дэвидом Бенавидесом.