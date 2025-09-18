Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) после тяжелой, но уверенной победы над мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) единогласным решением судей получил немало похвалы. Однако, по его словам, этот успех не изменил его отношение к себе и спорту. Слова приводит Inside The Ring.

Кроуфорд отметил, что в течение многих лет его имя недооценивали, а мастерство — преуменьшали.

Я знаю, где мне суждено быть. Я знаю своё место в спорте, знаю, где мне суждено быть. Теренс Кроуфорд

Кроуфорд обошёл Усика в рейтинге P4P от The Ring.