Олег Гончар

Американский влогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) сообщил, что британский боксер Томми Фьюри (11-0, 4 КО) отказался от реванша, хотя ему предлагали 15 миллионов долларов.

Американец написал в социальной сети, что уважает всех, кто согласился, но Фьюри и его отец Джон — «с##и сыновья», а сам Томми — не мужчина, а «папин маленький мальчик».

Отметим, что Томми Фьюри является единственным соперником, кто победил Пола. 26 февраля 2023 года британец выиграл раздельным решением.

Вместо этого 19 декабря Джейк Пол проведет бой против Энтони Джошуа в Майами.