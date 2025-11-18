«Будь осторожен со своим желанием». Хирн — о бое Джошуа с Полом
Бой состоится 19 декабря
Промоутер Эдди Хирн прокомментировал будущий поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и американским инфлюенсером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO), который состоится 19 декабря в Майами. Сообщает Sky Sports.
По словам Хирна, Пол сам приблизил себя к этому вызову:
Говорят: будь осторожен со своими желаниями — и это именно тот случай. Я уважаю мужество Джейка, но 19 декабря он узнает правду самым жестоким способом.
