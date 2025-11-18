Денис Седашов

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал будущий поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и американским инфлюенсером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO), который состоится 19 декабря в Майами. Сообщает Sky Sports.

По словам Хирна, Пол сам приблизил себя к этому вызову:

Говорят: будь осторожен со своими желаниями — и это именно тот случай. Я уважаю мужество Джейка, но 19 декабря он узнает правду самым жестоким способом. Эдди Хирн

