Усик может встретиться с нидерландцем — Турки Аль аш-Шейх сделал заявление
Соперником украинца может стать Рико Верхувен
11 минут назад
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх выразил желание увидеть чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в бою с конкретным соперником.
Он опубликовал видео с нидерландским боксером Рико Верховеном (1-0, 1 КО) и добавил:
Хочу увидеть его против Александра Усика.
