Бен Девісон, тренер экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), для The Ring поделился мыслями о возможном бое британца против популярного видеоблогера и боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

«Это безумие, не так ли? Я считаю, что это очень опасно (для Джейка – прим.). Это спорт, который мы любим, и я думаю, что нам нужно его защищать. Джошуа — один из самых опасных парней в мире, с которым можно выйти в ринг.

Мы видели это на примере Нганну. Он — один из самых стойких мужчин на планете в одном из самых жестоких видов единоборств.

Это похоже на другие случаи, но в то же время и отличается, как было с Флойдом. Он не такой, как Энтони, который может оторвать кому-то голову».