Британский боксер супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (12-0, 10 KO) для The Ring рассказал, что хочет такую карьеру, как у бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.

«Он заработал много денег в этом спорте, вышел целым и невредимым, и никто не может сказать: "Да, я его побил". Вот такую карьеру я хочу.

Критика? Когда люди неуверенны в себе, они начинают сомневаться, давят на кого-то, надеясь, что тот сломается, потому что это дает им чувство превосходства.

Думают, что от этого им станет легче. Именно из-за того, что Флойд был таким крутым и завершил карьеру с рекордом 50-0, люди отбрасывают реальность и пытаются найти какие-то оправдания, чтобы чувствовать себя лучше. Это не моя история. Для меня он – тот самый парень, который многого достиг».