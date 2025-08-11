Итаума заявил, что хочет сделать такую карьеру, как у легенды бокса из США
Британцу еще нужно много работать
около 3 часов назад
Британский боксер супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (12-0, 10 KO) для The Ring рассказал, что хочет такую карьеру, как у бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.
«Он заработал много денег в этом спорте, вышел целым и невредимым, и никто не может сказать: "Да, я его побил". Вот такую карьеру я хочу.
Критика? Когда люди неуверенны в себе, они начинают сомневаться, давят на кого-то, надеясь, что тот сломается, потому что это дает им чувство превосходства.
Думают, что от этого им станет легче. Именно из-за того, что Флойд был таким крутым и завершил карьеру с рекордом 50-0, люди отбрасывают реальность и пытаются найти какие-то оправдания, чтобы чувствовать себя лучше. Это не моя история. Для меня он – тот самый парень, который многого достиг».
