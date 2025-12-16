Олег Гончар

Экс-чемпион IBF в тяжелом весе Дэниэль Дюбуа (22-3, 21 KO) может встретиться с чемпионом WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). Об этом сказал тренер Тони Симс, чьи слова привел портал Boxing Scene.

По словам Симса, он хотел бы, чтобы организовали бой его подопечного с чемпионом WBO Уордли.

«Я хотел бы увидеть его бой с Вордли. Это отличный бой для британских болельщиков и для всех фанатов, потому что они оба панчеры. Думаю, что это был бы фантастический бой. Дюбуа все хорошо, работает со мной 3-4 месяца, ждем дату следующего боя». Тоні Сімс

Последний бой Дюбуа проиграл нокаутом Александру Усику. Уордли в октябре одержал победу техническим нокаутом над Джозефом Паркером.

Напомним, команда Дюбуа готовит громкое возвращение.