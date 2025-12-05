Команда Дюбуа готовит громкое возвращение: названы имена возможных соперников
Боксер собирается возобновить бои в 2026 году
32 минуты назад
Британский боксер Дэниел Дюбуа (22-3, 21 КО) рассчитывает вернуться на победный путь в 2026 году.
В сообщении на платформе X менеджер спортсмена Сэм Джонс сообщил, с кем британец планирует выйти на ринг после паузы.
По его словам, команда Дюбуа уже отправила предложения британцу Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) и немцу Агиту Кабайелу (26-0, 18 КО), рассматривая именно этих соперников для возвращения своего бойца.
Дюбуа отказался от элиминатора IBF против Санчеса.