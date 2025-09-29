Тренер Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) Брайан Макінтайр высказался о победе подопечного над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Просто без конца закручивать его, держать его на ближней. Если бьешься в стойке левши, то я всегда хочу держать противника на ближней, забрать его правую руку. В твоей левой дистанция будет короче, чем в его правой, потому что его правой руке нужно пересечь его тело, а твоя левая выходит прямо на цель. Он делал именно то, над чем мы работали в лагере.

Теренс был в отличной физической форме. Он работал с ребятами из UFC. Это одна из вещей, о которой я переживал в бою. Я предупредил ребят, чтобы они убедились, что он сможет поглотить мощь, и он поглотил её очень хорошо.

Эта победа была знаковой, потому что Теренс был андердогом. Все полагали, что его побьют.