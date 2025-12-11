Британский эксперт Спенсер Оливер рассмотрел вариант с возможным камбеком Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) в поединке с чемпионом WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO). Экс-чемпиона Европы цитирует vringe.com:

Вполне могу себе представить, что его следующий соперник будет немного ниже уровнем. Очевидно, что Тайсон нацелен на Усика и Джошуа. Но, думаю, что Вордли также будет в списке. После того как Вордли побил Паркера, этот вариант может стать для Фьюри оптимальным – это самый быстрый способ снова стать чемпионом мира. В том смысле, что он может смотреть на этот бой как на самый простой способ снова взять пояс.

Благодаря титулу WBO трилогия с Усиком может стать актуальной. Ведь на кону будет звание абсолютного чемпиона мира. То есть это логично сначала провести бой с Вордли. Ведь победа над ним добавит ему блеска. Это настоящий вариант. Но это Фьюри. Ему, возможно, и не нужен более легкий бой для того, чтобы вернуть уверенность.