Владимир Кириченко

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен для iFL TV ответил на вопросы о возможном бое бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) против экс-чемпиона Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

«Слушайте, Тайсон будет драться, если захочет и если деньги будут правильными. Все очень просто».

Вы говорили с Тайсоном об этом?

«Я говорил с ним на днях, но он говорит, что будет делать то, что хочет, и если деньги будут правильными – он будет драться».

Есть ли какое-то окно для боя Джошуа с Тайсоном? У нас есть только 2026 год, и если он не состоится в этот период, то не состоится вообще?

«Я не знаю. Эй Джей, очевидно, хочет продолжать драться, и Тайсон показал, что хочет, но все зависит от денег. Если он будет готов это сделать, то почему бы этому бою не состояться позже? Но они должны продолжать побеждать».

Да, сколько Тайсон был вне ринга? После последнего боя с Усиком прошло много времени. Будет ли у него сначала бой-возвращение, если он решит драться с Джошуа?

«Я думаю, что да. Джошуа проводит такой бой с Джейком Полом».

Напомним, что 37-летний Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после двух подряд поражений от Александра Усика.

Ранее стало известно, когда Джошуа будет биться за титул чемпиона мира.