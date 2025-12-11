Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) для iFL TV рассказал, все еще ли он огорчен из-за того, что проиграл два боя обладателю титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО).

«Нет, я прошел через это, я же мужчина. Мне заплатили, и я вышел туда.

Но я пересматривал тот бой сотни раз. Последний я пересматривал даже больше, чем первый. У него был тот один восьмой раунд, где он потряс меня. Но я не упал, я отказался падать, как проклятый спартанец.

Но второй бой не был близким. Пожалуйста, иди и посмотри бой. Даже комментаторы после боя – все говорили, что Фьюри ведет в четыре раунда, все как один. Что я видел? Я не знаю. Но это бокс, это был не первый раз и не последний».