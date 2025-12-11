Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) для iFL TV рассказал о своем возможном возвращении в 2026 году.

Если мы не увидим вас в бою против Джошуа до завершения вашей карьеры, то это будет катастрофа для британского бокса.

«Я так не думаю. Я был у вас 20 лет и заработал кучу б*******х миллионов. И если я больше не буду боксировать, я счастлив. Очень счастлив. И вы тоже должны быть, потому что я выхожу из этого целым. Все еще выгляжу хорошо. Все еще могу создавать любой контент и делать людей счастливыми. И это то, что я делаю. Я делаю людей счастливыми. Я приношу радость».

Если вы сейчас покинете – замечательно, но мы будем скучать по вам.

«Я также скучаю по всем вам. Пусть Бог благословит вас, и я увижу вас в 2026 году, если условия будут верными».

37-летний британец объявил о завершении карьеры в январе после двух поражений от украинца Александра Усика.

Ранее Фьюри разместил в соцсетях эмоциональный пост о своем возвращении.