Форман назвал победителя поединка Мейвезер – Шугар Рей Леонард
Джордж разобрал два варианта
около 2 часов назад
Легенда тяжелого веса Джордж Форман высказался о гипотетическом поединке звезд бокса прошлого Флойда Мейвезера и Шугара Рэя Леонарда. Слова американца приводит secondsout.com:
Флойду Мэйвезеру понадобились годы, чтобы достичь такой величины. Прайм против прайма, я бы выбрал Шугара Рэя Леонарда. Но в случае поединка ветерана против ветерана, в этом случае я бы был на стороне Флойда Мэйвезера.
Напомним, что Мейвезер в 2026 году проведет бой с Майком Тайсоном.