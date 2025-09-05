Денис Седашов

Легенды бокса Майк Тайсон и Флойд Мейвезер встретятся на ринге в 2026 году в показательном поединке. Точная дата боя пока не объявлена, но предварительно его планируют весной.

После завершения карьеры в 2005 году Тайсон сенсационно вернулся на ринг в 2022 году, встретившись с Роем Джонсом-младшим, а в ноябре прошлого года провел бой с Джейком Полом.

После перенесенного боя из-за обострения язвы желудка у Тайсона появились опасения по поводу его здоровья. В сети появились фотографии 59-летнего спортсмена в инвалидной коляске, что вызвало волну обсуждений.

Но сам Тайсон объяснил, что страдает от редкого заболевания — ишиаса, который иногда осложняет даже разговор. Он заверил, что в настоящее время чувствует себя хорошо и готов к предстоящему бою.

Ишиас — это раздражение или сдавление седалищного нерва, который проходит от поясницы до стоп, и может длиться несколько недель или дольше.